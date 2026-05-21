È stata una notte indimenticabile quella di ieri sera per Tammy Abraham che ha alzato al cielo l'Europa League con il suo Aston Villa. Un trofeo che fa entrare di diritto l'ex giallorosso nella storia. L'inglese è, infatti, l'unico calciatore insieme ad Emerson Palmieri - anche lui ex Roma - ad aver vinto tutte e tre le maggiori competizioni europee. Record possibile, dunque, solo grazie alla Conference League alzata sotto il cielo di Tirana con la Roma e alla Champions League, vinta con il Chelsea nel 2021. L'attaccante inglese non è stato tra i protagonisti assoluti di questa Europa League, collezionando solo 3 presenze e un assist, quanto basta per salire sul podio insieme ai compagni.