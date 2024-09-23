''È stata una serata speciale per noi, ce la siamo goduta insieme ai nostri tifosi'', ha aggiunto l'inglese

Redazione
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VIDEO - Abraham a Milano per le visite mediche

Tra i protagonisti della vittoria del Milan sull'Inter c'è stato anche Tammy Abraham. L'attaccante inglese ha parlato nel post partita, esprimendo tutta la sua ammirazione per l'atmosfera del derby. "La rivalità è pazzesca. Ho giocato tanti grandi derby, ma niente è stato come quello di questa sera. È stata una serata speciale per noi, ce la siamo goduta insieme ai nostri tifosi," ha dichiarato Abraham, elogiando la bellezza di un match che lo ha visto uscire dal campo solo nei minuti di recupero.

Tammy Abraham AC Milan v Venezia - Serie A

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