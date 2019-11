Abodi: “La legge sugli stadi c’è, non cerchiamo alibi”

Durante il Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico, è intervenuto il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi. Temi sul tavolo gli stadi e l’innovazione nel mondo del calcio. Ecco le sue parole: “La legislazione vigente sugli stadi, sempre migliorabile, offre gli spunti per poter intraprendere un percorso corretto. Non cerchiamo alibi ma sfruttiamo gli strumenti correnti, con la responsabilità dei club. Io sono ottimista. Ci vuole un grande accordo per l’innovazione tecnologica del nostro Paese, un grande patto tra gli attori: governo, istituzioni del calcio, amministrazioni del territorio, e Credito sportivo. Siamo stati i pochi finanziatori degli stadi rinnovati o costruiti. Ma c’è la frustrazione di un potenziale che ancora non siamo riusciti a sfruttare”.