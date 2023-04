Abodi: “Il caso plusvalenze riguarda più squadre. Lukaku? Gravina ha fatto bene”

"Il caso plusvalenze non riguarda una sola squadra, è piuttosto un problema di sistema". Così Abodi commenta il processo che ha visto coinvolta la Juventus. Poi prosegue: "Le regole vanno certamente rispettate. Chi sbaglia paga, ma c'è il rischio che tutto diventi una partita di calcio, tra tifoserie". Intervenuto su Sky TG 24, il Ministro dello Sport ha anche detto la sua su Euro 2032 e sulla revoca della squalifica di Lukaku. Queste le sue parole: ""Ho fiducia in Euro 2032, spero che la UEFA premi i documenti che abbiamo inviato. La squalifica di Lukaku? Credo che Gravina abbia deciso nel modo giusto. Ci sono dei momenti in cui è necessario prendere decisioni fuori dall'ordinario, simboliche, per combattere razzismo o antisemitismo. La decisione iniziale rischiava di danneggiare solo la parte offesa". Nel match di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus il belga era stato espulso per doppio giallo e dunque squalificato per il secondo confronto tra le due squadre. Dopo un mare di polemiche per quanto avvenuto, il club nerazzurro aveva presentato il ricorso per cercare di annullare la squalifica, che però inizialmente era stato rifiutato dalla Corte sportiva d'Appello. Poi, però, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina lo ha graziato in quanto la reazione del calciatore che gli è costata il secondo giallo è stata innescata da episodi di razzismo.