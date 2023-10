Abodi: “Fiducioso che a Milano e Roma si realizzi almeno un nuovo stadio”

Andrea Abodi torna a parlare. Il Ministro dello Sport ha commentato nuovamente la questione scommesse a margine del convegno dei Giovani industriali a Capri: "Ci sono dei comportamenti individuali, è di questo che bisogna parlare. Ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia. La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. Cosa dire? Ho il timore che cercheremo di trovare come al solito, in maniera tutta italiana, un responsabile ma qui dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti insieme affrontare il disagio". Abodi ha risposto poi anche alla richiesta che alcuni parlamentari della Lega hanno avanzato, ovvero le dimissioni del presidente Figc Gravina: "Non conosco le ragioni. Più che alle dimissioni di qualcuno penso alle attività che possono evitare queste cose . Ognuno si misura con la propria coscienza, la federazione ha promosso attività oggettive che mettono ognuno di fronte alle proprie responsabilità", le parole riportate da 'gazzetta.it'.

In queste ore il ministro ha parlato anche a 'Milano e Finanza' a proposito della questione stadi, anche in ottica Euro 2032:"Rappresenta una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento, e non solo nelle città direttamente coinvolte nella rassegna continentale. Abbiamo bisogno di stadi contemporanei, sicuri, accessibili, tecnologici ed energeticamente almeno a saldo zero, auspicabilmente 'comunità energetiche'. A Milano e a Roma sono fiducioso che si realizzi almeno un nuovo stadio. Ma ci auguriamo che nei prossimi mesi ci sia un’accelerazione a Bologna, Cagliari, Verona, Parma e Palermo, solo per citare i progetti già in cammino, in alcuni casi da molti, troppi anni. Ma è il sistema professionistico nel suo complesso che deve evolversi. Con l’art. 3 del decreto legislativo 120 del 2023 abbiamo previsto ulteriori semplificazioni dell’iter amministrativo per dare maggiore certezza ai promotori di progetti di sviluppo degli impianti sportivi, a partire proprio dagli stadi, ma è necessaria più collaborazione pubblico-privata".