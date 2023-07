9 luglio 2006: il trionfo a Berlino contro la Francia. Totti ricorda il mondiale

Il culmine di un sogno, un trionfo cercato e voluto con tutte le forze. Fin da quel 19 febbraio in cui un contrasto di Vanigli sembrava avergli rubato il mondiale in occasione di un normale Roma - Empoli di campionato. Un recupero lampo, insperato, una coppa del mondo giocata quasi su una gamba sola. Eppure, di Totti ci ricorderemo tutti che non solo in Germania c'è stato, ma che ci ha fatto anche vincere un ottavo di finale pesantissimo contro l'Australia, con un rigore che solo lui ha avuto il coraggio di tirare. Ci ricorderemo che quel mondiale ce l'ha fatto vincere a suon di magie, nonostante i chiodi piantati nel perone. Perché quella nazionale ha vinto il quarto mondiale della nostra storia, e il capitano della Roma è stato decisivo. Il trionfo forse più bello della sua carriera insieme allo scudetto del 2001.