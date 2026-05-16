Le scelte del tecnico biancoceleste
Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby: Pisilli in pole accanto a Dybala
La Lazio, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, proverà a risollevare - almeno per un giorno - una stagione negativa, sotto tutti i punti di vista. La squadra di Sarri, però, si presenta al derby in piena emergenza: non ci saranno Zaccagni, Motta e Patric, tutti out per infortunio. Assente anche Romagnoli: il difensore deve saltare due turni per squalifica, dopo il rosso subito nella sfida contro i nerazzurri. Ecco la lista completa del tecnico biancoceleste.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
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