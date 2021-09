Zorya-Roma, probabili formazioni: ok Smalling, ballottaggio Mayoral-Shomurodov

Mourinho cerca subito la reazione della squadra dopo la sconfitta nel derby

Giovedì pomeriggio la Roma sarà nuovamente impegnata in Conference League . Dopo la prima uscita vinta contro i bulgari del CSKA Sofia , la squadra di Mourinho cercherà di avvicinarsi al passaggio del turno nella sfida fuori casa con lo Zorya . Dopo la sconfitta nel derby e in attesa del match di campionato con l' Empoli , Mourinho potrebbe fare turnover, come già fatto nella prima partita in Europa.

In porta confermato Rui Patricio, con Karsdorp a destra che non può permettersi di rifiatare. Potrebbe tornare dal primo minuto Smalling, magari accanto a Kumbulla, in modo da dare minuti di recupero ai sempre presenti Ibanez e Mancini. A sinistra sono alte le chances di vedere nuovamente Calafiori, mentre a protezione della mediana chance per Diawara e Villar, ancora non presenti nella strategia tattica di Mourinho. In attacco la turnazione dovrebbe restare sempre simile: Carles Perez ed El Shaarawy sulle fasce potrebbero aiutare Shomurodov in attacco (in ballottaggio con Mayoral), con Pellegrini che dopo il derby saltato per squalifica potrebbe tornare sulla trequarti.