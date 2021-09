Zorya-Roma, Mourinho mercoledì alle 18 in conferenza. Rifinitura a Trigoria

Ultimo allenamento al Fulvio Bernardini al mattino, poi la partenza per l'Ucraina

La Roma si prepara a una delle trasferte più lunghe della stagione: giovedì alle 18:45 il fischio d'inizio della partita contro lo Zorya Luhansk, in Ucraina, a circa 2800 chilometri dalla capitale in Italia. Mercoledì sarà giornata di vigilia di Conference League: i giallorossi faranno la rifinitura al mattino al Fulvio Bernardini di Trigoria per poi partire direzione Ucraina. Lì alle 18 italiane (ore 19 locali) Mourinho parlerà in conferenza stampa insieme a un giocatore. Il tecnico dello Zorya Viktor Skripnik e un altro calciatore parleranno dalla sala stampa dello stadio alle 14.45 italiane (15.45 locali), prima della rifinitura in programma alle 15.30 italiane.