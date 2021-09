Zorya-Roma, Mourinho lancia Darboe: esordio stagionale

Il centrocampista giallorosso viene scelto per guidare il centrocampo giallorosso. Prima volta da titolare per lui quest'anno

Stasera, nella gara tra Zorya e Roma di Conference League, fare l'esordio stagionale Ebrima Darboe. Il centrocampista giallorosso supera la concorrenza di Diawara e Villar per una maglia in mezzo al campo. Mourinho quindi lancia dal primo minuto il giovane gambiano per la prima volta in stagione. Darboe non giocava una partita ufficiale dall'anno scorso. Il match era Spezia-Roma ed era l'ultima giornata del campionato precedente.