Zorya-Roma, il programma della vigilia: partenza alle 14:30, conferenza alle 18

Dopo la partita i giallorossi torneranno immediatamente nella Capitale visto l'orario della stessa, ossia le 18:45

Domani la Roma scende in campo in Ucraina per la seconda partita di Conference League: affronterà lo Zorya. I giallorossi partiranno alle 14:30, mentre la conferenza stampa di Mourinho è in programma alle 19 (le 18 italiane). Dopo la partita la Roma tornerà immediatamente nella Capitale visto l'orario della stessa, ossia le 18:45.