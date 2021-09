Zorya-Roma, formazioni ufficiali: fuori Villar e Diawara, c’è Darboe

Mourinho ha scelto l'undici che scenderà in campo stasera, con Smalling pronto a guidare la difesa

Stasera alle 18.45 torna la Conference League. La Roma andrà a giocare in Ucraina contro la squadra di casa dello Zorya, guidata dall'ex difensore del Werder Brema Viktor Skrypnyk. Mourinho ha scelto di fare turnover, senza però smembrare l'ossatura della squadra: in porta è intoccabile Rui Patricio, mentre in difesa c'è Kumbulla insieme a Smalling. Sulle fasce agiranno Ibanez e Calafiori. In mediana saranno Cristante e Darboe a guidare le interdizioni offensive, con il metronomo Pellegrini che torna sulla trequarti dopo la squalifica scontata nel derby. El Shaarawy e Carles Perez agiranno invece sugli esterni, pronti a rifornire uno Shomurodov a caccia di gol.