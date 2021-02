Zona Champions, gli scommettitori snobbano la Roma: Atalanta e Napoli le favorite

Le sconfitte con le big fanno discutere la piazza romana e fanno movimentare le quote sull’arrivo in Champions dei giallorossi. Nonostante il quarto posto in classifica in coabitazione con la Lazio. E’ questo lo spunto da cui parte anche l’analisi di agipronews, con uno studio riguardante le quote sulla corsa Champions in Serie A. Comandano il quartetto di squadre Atalanta e Napoli, rispettivamente con quote di 2,50 e 2,75. Bergamaschi al comando del gruppo quindi, con la squadra di Gattuso a inseguire e le romane più indietro. Secondo i bookmakers infatti Roma e Lazio sarebbero le più lontane dal raggiungimento della Champions, con una quota di 3,20. Con il Milan già lontano, sarà una corsa tiratissima per l’Europa che conta, tra quattro squadre che si daranno battaglia fino alla fine.