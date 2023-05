Zola: “Vedo bene la Roma dopo la vittoria di giovedì. In ballo però tanti fattori”

L'ex esterno di Napoli, Parma e Chelsea, ha parlato della possibilità per la squadra di Mourinho di arrivare in finale di Europa League

Gianfraco Zola, ex leggenda del Chelsea oggi vicepresidente della LegaPro, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Tra i tanti argomenti trattati, anche l'avventura delle italiane nelle coppe europee con un focus anche sulla Roma: "Dopo la vittoria di giovedì è facile dire che vedo meglio la Roma. Ma ci sono tanti fattori in ballo. Credo nella Juve e nella Fiorentina: è dura ma possono provarci". I giallorossi dopo l'impegno di domani contro il Bologna, voleranno in Germania per la sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen. Fischio d'inizio alle 21 di giovedì prossimo (18 maggio).