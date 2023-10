Zola: “La Roma è un gradino dietro rispetto alle altre big del campionato”

L'ex calciatore italiano ha analizzato le contendenti al titolo in Serie A: "Napoli, Milan, Inter e Juventus sono le quattro candidate allo scudetto. Mentre i giallorossi e la Lazio sono un passo indietro"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.