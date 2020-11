Zoff: “Totti uno dei grandi numeri dieci italiani, è un artista”

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Dino Zoff ha parlato di Francesco Totti. Il portiere campione del mondo nel 1982, medaglia d’argento nel 2000 da ct degli azzurri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”: “Totti si colloca tra i grandi numeri dieci italiani, con me che ha fatto le prestazioni migliori in ambito internazionale. Lui o Del Piero? I numeri sono per Del Piero, ma Francesco è un artista certo“.

Zoff ha detto la sua anche sull’attuale Nazionale: “Non posso che parlarne bene in modo totale, ha fatto risultati straordinari, la squadra si è espressa bene. Possiamo dire la nostra, all’Europeo se la giocherà. Con Donnarumma dobbiamo andare piano, è partito alla grande da giovane, si è avviato molto bene. Il ruolo del portiere ha subito trasmissioni negative: io vorrei partire sempre che mi tenga bene la presa, l’uscita. Poi, che si giochi bene con i piedi. C’è una buona fioritura di portieri: Donnarumma, Meret, Cragno e altri“.