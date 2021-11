Zoff: “Esagerato l’entusiasmo iniziale su Mourinho”

L'allenatore di Euro 2000: "Roma e Lazio saranno da valutare andando avanti nella stagione"

Del momento non semplice della Roma, ha parlato anche DinoZoff, storico portiere della Juve e della Nazionale oltre che ex allenatore. In un' intervista rilasciata a "La Politica nel Pallone" nella trasmissione Rai GrParlamento ha detto: "Chi farà meglio tra Roma e Lazio? La Roma ha avuto un momento non felice, la Lazio si sta riprendendo, ma entrambe saranno da valutare andando avanti nella stagione. Per i giallorossi l’entusiasmo iniziale su Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell’ambiente, ora bisogna recuperare la realtà della situazione”.