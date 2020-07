Zingaretti: “Il nuovo Campo Testaccio nel nome di Dino Viola”

Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, è intervenuto sul proprio profilo Facebook per salutare con favore l’iniziativa regionale riguardante la riqualifica dello storico Campo Testaccio. Queste le sue parole: “Campo Testaccio rinasce nel nome di Dino Viola, storico presidente della Roma. Dopo anni questo antico impianto, un pezzo di storia e di sport nel cuore della Capitale, rivede finalmente la luce. I più giovani non possono ricordarselo perché è chiuso da molto tempo, ma sicuramente ne hanno sentito parlare da nonni e bisnonni perché è un vero e proprio simbolo che è rimasto nel cuore di tutti. È una bella pagina per il quartiere e per tutti i romani, non nascondo di provare un certo orgoglio per questo storico ritorno. Il campo sarà gestito dall’ASP Asilo Savoia, la stessa realtà già impegnata per lo sport, il sociale e la legalità che ha trasformato un bene confiscato e abbandonato nella palestra della legalità, a Ostia, e ha salvato il Montespaccato Savoia Calcio, squadra che era finita nelle mani dei clan e che è tornata a nuova vita e ora promossa in serie D. Storie come queste sono già una vittoria di tutti e per tutti“.