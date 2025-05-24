Ieri sera il Napoli si è laureato campione d'Italia per la quarta volta, la seconda nel giro di tre anni, e dopo i complimenti di Francesco Totti ad Antonio Conte sono arrivati anche quelli di Luca Zingaretti. L'attore e regista è da sempre un gran tifoso della Roma e nel suo messaggio condiviso sui social ha voluto lanciare anche un appello ai Friedkin: “Il Napoli ha vinto con merito lo scudetto. Il presidente De Laurentiis ne ha vinti due. Un uomo che si occupava di cinema e che in pochi anni è diventato un presidente di società di calcio così bravo ed esperto da compiere un miracolo: ripetersi con una squadra di una città del centrosud. Sono felice per i miei amici e per i napoletani tutti a cui faccio auguri e complimenti!!! Ai proprietari della Roma chiedo di guardare e, soprattutto, imparare come si fa! Onore al Napoli e SEMPRE FORZA ROMA!!!!”.