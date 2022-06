Zerocalcare: “Tifo Roma, ma non posso dirlo. Devo vedere i derby con i laziali”

L'artista ha rivelato la squadra per cui tifa, ma ha ammesso che i suoi amici gli hanno vietato di parlarne per motivi di scaramanzia

Zerocalcare, fumettista sulla cresta dell'onda grazie alle sue graphic novel e al suo prodotto su Netflix 'Strappare lungo i bordi', è stato ospite dell'Istituto Italiano di Cultura di Lione. A margine dell'evento è stato anche ospite alla Radio Fuori Campo, dove ha parlato della sua fede calcistica: "Non è vero che non mi piace il calcio, non sono fissato ma non lo odio. Ho il divieto assoluto di nominare quella squadra (la Roma, ndr), perché mi dicono che tutte le volte che la nomino, subisce gol. Ho persino il divieto di fare presentazioni nelle città in cui gioca quella squadra lo stesso giorno… ". L'artista ha rivelato poi un curioso retroscena che accade quando si giocano le stracittadine: "Mi mandano a vedere i derby a casa dei laziali: ho detto tutto”.