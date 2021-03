Zenit e Slavia Praga interessate a Fonseca

A circa due mesi dal termine della stagione, Paulo Fonseca non sa ancora se il rapporto con la Roma proseguirà anche nel prossimo campionato. Il tecnico giallorosso ha il contratto in scadenza a giugno, ma una clausola gli permetterebbe di rinnovare per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Come riporta “Il Tempo”, sull’allenatore romanista ci sono da tempo Napoli e Fiorentina, ma non solo: il portoghese piace infatti pure all’estero, avendo attirato l’interesse di Zenit e Slavia Praga. Tutti i discorsi sembrano però rimandati a fine campionato e dunque conseguenti ai risultati della Roma nei prossimi due mesi: l’attuale sesto posto in classifica non fa dormire sonni tranquilli a Fonseca, anche se l’ottimo cammino in Europa League ha portato un po’ di ottimismo.