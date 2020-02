Zenga elogia Pau Lopez: “Mi ha sorpreso, non è facile per un portiere straniero confermarsi ad alti livelli”

Pau Lopez è arrivato quest’estate dal Betis Siviglia e per il momento si sta rivelando tra i migliori acquisti del ds Petrachi. Lo spagnolo è il titolare inamovibile tra i pali: finora ha giocato in totale 29 partite subendo 37 reti e collezionando 7 clean sheet. L’ex portiere Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio proprio sull’estremo difensore giallorosso elogiandone le qualità. Ecco le sue parole:

“Pau Lopez mi ha sorpreso. Non è facile per un portiere straniero confermarsi ad alti livelli. Non è facile sostituire un mostro sacro come Alisson. Chapeau per chi lo ha scelto“.