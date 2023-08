Zazzaroni: “Roma non da scudetto, ma con Lukaku può sognare. Sergio Ramos non arriva”

Il noto giornalista dice la sua sul belga: "La Roma meritava un bomber così. Mourinho? È in scadenza, non può programmare e non ha messo bocca sul mercato. Anche se Lukaku senza di lui non sarebbe arrivato"

Romelu Lukaku è arrivato a Roma e i tifosi ovviamente già sognano. Piedi per terra, però, perché l'obiettivo resta la Champions League anche se ora è bello godersi questo momento: "La Roma meritava di avere un centravanti di livello internazionale. Poi si sono inventati storie come il peso, il tradimento… Non c’è stato nessun tradimento". A parlare è Ivan Zazzaroni, direttore de 'Il Corriere dello Sport', intervenuto a 'Te La Do Io Tokyo' su 'Centro Suono Sport 101.5': "Marotta tempo fa disse che non sapeva se avrebbero rinnovato il prestito, lì Ledure ha cominciato a parlare con la Juve dicendo all’Inter che gli inglesi non avrebbe concesso un altro prestito. Poi non so se ci siano state delle promesse da parte del giocatore, ma non c’è stato nessun tradimento. La finale di Champions sicuramente ha inciso. La cosa paradossale è che l’Inter ha liberato Dzeko per prendere Lukaku e invece non è andata così".

E allora ne ha approfittato Dan Friedkin, mandando in visibilio i tifosi della Roma e non solo: "Ma chi scrive che la Roma è da scudetto dice una put***ata. Ha dei problemi oggettivi, dal portiere al terzino. Quattro giocatori non hanno fatto la preparazione, ha Dybala che ha problemi agli adduttori, Spinazzola non si sa. Potenzialmente è molto forte, ma è da verificare. Può stare nelle prime quattro idealmente, già così sarebbe un risultato strepitoso. Poi c’è l’Europa League, con Lukaku ci sono sogni che puoi coltivare. Ha dei numeri importanti, segna, dà fiducia, può proteggere anche Dybala che a Verona ha preso tante legnate. È un leader, vedi le litigate con Barella. Può allungare la squadra per gli inserimenti, anche tatticamente è importante".

E allora nella piazza capitolina si sognano anche altri colpacci stellari: "Sergio Ramos?Non arriva, assolutamente. A oggi c’è zero. Mourinho è in scadenza, non ha toccato palla in questo mercato, a parte la telefonata a Lukaku. Lui non può programmare, ha ascoltato i giocatori proposti. Ha fatto il pompiere in conferenza, è stato un aziendalista. Non lo conoscevo da questo punto di vista, non si è lamentato, ha nascosto col divertimento l’inca***tura. Non poteva demolire la società in un momento di difficoltà. L’arrivo di Lukaku è un acquisto di Mourinho, anzi hanno tentato di portarlo al Real fino all’ultimo. Senza Mourinho non sarebbe venuto. Bonucci?Non l’hanno neanche considerato. Come Ramos che è solo una suggestione. Credo che la Roma sia questa, i soldi non c’erano prima e non ci sono neanche ora. Lukaku rientra nei parametri di stipendio. Le commissioni degli agenti finiscono dentro l'ingaggio, due mesi già li ha pagati il Chelsea. La Roma pagherà una cifra accettabile per 10 mesi. Per Zapata c’erano 10 milioni e quelli hanno messo".

Le scene di ieri a Ciampino intanto restano: "Credo che situazioni come queste siano il poco di bello che il calcio ci dà. Mi è dispiaciuto soltanto che Lukaku non abbia potuto salutare i ragazzini, andati due ore e mezza prima dell’atterraggio. Le 65mila persone allo stadio sono fantastiche, se fossero anche più rumorose sarebbe ancora meglio. Mourinho ha sentito più casino dei tifosi della Salernitana che dei romanisti. La squadra non ha grandissima personalità, ha bisogno anche di un po’ di rumore, di bolgia. I romanisti la sanno fare. Nessun rimprovero però, soprattutto con questi prezzi". Infine il pensiero di Zazzaroni su Dan Friedkin:"La riservatezza assoluta, ora magari sparisce di nuovo. Non sappiamo leggerlo, perché prende l’aereo, sparisce, poi va a prendere Lukaku. Intanto mette i soldi. Io spero che capisca il linguaggio del pallone e che sia più presente anche con l’allenatore".