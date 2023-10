Zazzaroni: “Non credo che Mourinho finirà la stagione. È teso, gli manca il sorriso”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite della trasmissione Pressing in onda su Italia 1, è intervenuto per parlare del momento della Roma e in particolare di José Mourinho: "È tornato ma non è ancora il Mourinho che conosciamo, ci sono delle ragioni. Lo vedo molto teso, c’è sicuramente qualcosa che non funziona a livello di rapporti con la società e mi aspetto che non finisca la stagione". Queste le prime dure parole di Zazzaroni che poi prosegue: "Quando le cose vanno così, chi ha fatto calcio lo sa, basta una sconfitta e poi… Dimissioni? Non si dimette, lo ha ripetuto anche ieri, arriverà fino in fondo ma non è il Mourinho di due anni fa e non è Mourinho dello scorso anno. Lo vedi seduto, non è mai in piedi, le conferenze stampa le evita il più delle volte, gli manca il sorriso". Poi la chiosa finale: "C’è stato un abbraccio con Foti dopo il gol che per me è significativo. Ma è normale, è Mourinho e non gli viene perdonato nulla, neanche la sua personalità".