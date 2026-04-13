Zazzaroni: “Gasperini ha un consigliere che ha favorito gli arrivi di Wesley e Malen”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha svelato attraverso le colonne del suo giornale alcuni retroscena sul caso Ranieri-Gasperini e la conseguente frattura creatasi all’interno della dirigenza della Roma. “Gli americani, che erano all’oscuro di tutto, non hanno certamente gradito, la frattura è insanabile anche perché la città di Roma maliziosa, dietrologica e presentissima non perdona e adesso ha in mano delle certezze , non delle voci, sulle quali imbastire eventuali processi. Siamo a un passo dall’«o noi o lui», o dall’«o io o loro», anche se Claudio, persona e professionista degnissimo, sarebbe verosimilmente disposto a proseguire pur se con accenti diversi”, scrive Zazzaroni. “Dove ha sbagliato Gasperini, secondo Ranieri? Nell’attaccare apertamente il mercato e la linea dei giovani; nel contestare l’operato dello staff medico; nel portare l’opinione pubblica sempre dalla sua parte: c’è riuscito anche dopo il 2-5 di San Siro; nel dare sistematicamente la colpa agli altri; nel farsi consigliare da Pietro Leonardi, amico personale del tecnico da undici anni fuori dal calcio dopo la radiazione ma in attesa che la Cassazione lo assolva da tutti i reati contestatigli: Leonardi è stato l’ispiratore degli arrivi di Malen e Wesley, il cui agente Siqueira è un suo ex giocatore".