Zaragoza si gode Roma: pizza e relax dopo il primo allenamento

Oggi la Roma ha ufficialmente accolto Zaragoza, che inizia a conoscere la città e la sua nuova squadra. Al mattino lo spagnolo ha partecipato al suo primo allenamento con i compagni sotto la guida di Gasperini, mostrando le prime impressioni e giocate sul campo. In serata, invece, ha approfittato della tranquillità per godersi la sua prima pizza da giocatore giallorosso in una nota pizzeria di Testaccio, un momento di relax dopo la prima giornata intensa. Tra allenamenti e prime esperienze in città, Zaragoza è chiamato a dare nuova energia sull’ala sinistra: una scommessa per la Roma, che ora attende di vedere quanto potrà incidere con la sua qualità e determinazione.