Zappacosta: “Tornare dopo otto mesi è un’emozione forte. Ora voglio fare la mia parte”

Davide Zappacosta festeggia la vittoria e il rientro in campo dopo la rottura del legamento crociato. Il terzino ha parlato al termine del match:

ZAPPACOSTA A ROMA TV

Come sono state le tue sensazione a tornare dopo tanto?

Un’emozione forte tornare dopo otto mesi, non era facile. La partita dà più adrenalina. Sono contento di essere tornato e che abbiamo vinto. E’ stata una sfida difficile, sono contento di aver dato il mio contributo.

Una rosa lunga quella della Roma. Che margini di crescita ci sono?

Ce ne sono tantissimi. Abbiamo la fortuna di essere in tanti, siamo tutti sul pezzo e concentrati per entrare a gara in corso. Sarà importante ora con i cinque cambi.

Non era semplice rientrare dopo tanto tempo. Hai grandi potenzialità e ci si aspetta molto da te in queste dodici partite

Dispiace giocare in uno stadio vuoto, soprattutto in casa. Si fa sentire l’assenza dei tifosi. Tornare in queste condizioni, senza pubblico, è ancora più difficile. Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per i tifosi che non sono allo stadio. Spero di dare il mio contributo in queste partite che rimangono.

Tu hai fatto tante preparazioni. Sarà un mini torneo, come è stata la preparazione?

Abbiamo fatto una preparazione come se fosse un ritiro. E’ stato più complesso perché all’inizio eravamo a casa. Lo staff è stato bravo a gestire gli allenamenti. E’ stato fatto un ottimo lavoro e spero che tutto prosegua così nel migliore dei modi.