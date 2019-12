Non si ferma Davide Zappacosta, vittima dal 4 ottobre di una rottura del legamento crociato al ginocchio destro. Il terzino giallorosso già ieri al momento dell’ingresso in campo dei compagni aveva voluto manifestare la sua vicinanza agli undici titolari ed oggi, nel primo giorno delle vacanze natalizie, si riprende amatorialmente da Trigoria sulla cyclette, durante l’allenamento in vista del suo recupero.