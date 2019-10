Zappacosta ringrazia i tifosi della Roma: “Che calore incredibile”

La mattina dopo è ancora più difficile. Per Zappacosta non dev’essere stato facile svegliarsi sul letto della clinica di Villa Stuart a poco meno di 24 ore dall’allenamento a Trigoria nel quale si è procurato la rottura del crociato. Ma i messaggi arrivati dai romanisti, da tifosi e dai compagni l’avranno sicuramente aiutato. Il terzino ha postato un messaggio a tinte giallorosse su Instagram nel quale ha ringraziato tutti per l’appoggio: “Grazie. Grazie per il vostro affetto, il vostro sostegno. Grazie a tutti i miei compagni, la società, gli amici in campo e fuori. Ho ricevuto tantissimi messaggi. Tanti anche da parte dei tifosi della Roma (incredibile calore!), la gente di Roma e da parte di tanti tifosi di tutta Italia. Un affetto incredibile. Grazie”.