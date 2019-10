Zappacosta: “Il colpo è stato duro e inaspettato, ma tornerò più forte di prima” – FOTO

Dopo l’infortunio di oggi e l’operazione, Davide Zappacosta ha voluto lasciare sui social un messaggio ai tifosi e a tutto il popolo giallorosso. Queste le parole del difensore della Roma su Instagram:“Questa volta il colpo è stato duro, inaspettato! Ma non sarà mai duro quanto tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare dove sono ora! Ringrazio il Prof. Mariani per l’intervento, e tutti coloro che mi sono stati e mi saranno vicini, siete la mia forza! Sono già pronto per lavorare duro e tornare più forte di prima!”.