Zappacosta: “Due stagione difficili con Chelsea e Roma, ora mi sto rimettendo in gioco”

Stagione di rilancio in Serie A per Davide Zappacosta. L’ex esterno di Chelsea e Roma ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha fatto il punto di questi primi mesi di stagione al Genoa, parlando del suo passato e strizzando l’occhio al futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Venivo da un paio di stagioni difficili. Due anni fa al Chelsea avevo avuto poco spazio e l’anno scorso a Roma ho avuto l’infortunio al crociato. Volevo rimettermi in gioco e ho trovato nel Genoa la destinazione ideale. Finalmente sto bene, i problemi fisici che mi hanno attanagliato per anni finalmente sono un ricordo. Anche con il Genoa è un momento davvero positivo, con l’arrivo di Ballardini sono cambiate diverse cose. Nazionale? Per il momento sono focalizzato solo sul Genoa, fin dal primo giorno è stato così. Tutto passa attraverso il lavoro che svolgo nel mio club e se dovesse arrivare una chiamata ne sarei davvero contentissimo”.