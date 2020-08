Zappacosta come Smalling: oggi ultimo allenamento, poi torna al Chelsea

Non solo Chris Smalling, la Roma saluta anche Davide Zappacosta. Oggi per il terzino sarà l’ultimo allenamento a Trigoria con i compagni, poi dopo aver svuotato l’armadietto partirà per le vacanze con una valigia piena di rimpianti. Ad aspettarlo a fine agosto ci sarà il Chelsea, con cui progetterà di nuovo il futuro.

Zappacosta lascia la Roma: dopo il prestito torna al Chelsea

Zappacosta si aspettava sicuramente un epilogo diverso. Era arrivato a Roma con la speranza di un riscatto, ma complici la rottura del legamento crociato e l’exploit di Bruno Peres non è mai riuscito a conquistarsi la fiducia di Fonseca. Il suo agente Lucci (lo stesso di Florenzi) è già al lavoro per cercare una nuova sistemazione. Non resterà al Chelsea e la Roma non proverà ad acquistarlo. I giallorossi, che avevano solo tre cambi a disposizione per la lista Uefa, sono stati costretti a sacrificarlo per far spazio a Ibanez, Zaniolo e Bruno Peres.