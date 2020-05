Zappacosta cita Kobe e legge la sua biografia “Showboat, la vita di Bryant” – FOTO

Sono passati più di tre mesi dal tragico incidente in elicottero nel quale Kobe Bryant ha perso la vita uno dei più grandi giocatori di basket che il mondo abbia mai avuto. La sua vita e carriera vengono ripercorse nella biografia “Showboat, la vita di Kobe Bryant” a cura di Roland Lazenby, libro che sta leggendo Zappacosta come testimoniato dal suo ultimo post Instagram. Il tutto accompagnato da un estratto della lettera d’addio alla palla canestro dell’ex giocatore dei Lakers. “Ho giocato nonostante il sudore e il dolore, non per vincere una sfida ma perché tu mi avevi chiamato” è la citazione del terzino del giallorosso che con la Roma si è infortunato a inizio stagione. La rottura del crociato anteriore lo ha tenuto fuori a lungo, ma dopo i due mesi di stop forzato del campionato è pronto a tornare a disposizione di Fonseca.