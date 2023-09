Zapata gela la Roma: col Torino finisce 1-1. Lukaku questa volta non basta – FOTO

I giallorossi frenano contro i granata: la rete di Big Rom non garantisce i tre punti a Mourinho. Giovedì la sfida contro il Genoa

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma non riesce a trovare la vittoria in trasferta in campionato. Col Torino finisce 1-1: a Lukaku risponde Zapata. Mourinho lascia fuori sia Aouar che Bove e schiera in mezzo al campo Paredes e Cristante. Il primo tempo termina con poche emozioni e tutte raccolte nei primi 10': prima il colpo di testa di Zapata e poco dopo il tiro dal limite di Lukaku che sfiora il palo. Nella ripresa arriva il sesto palo del campionato. A colpirlo è Bryan su cross di Spinazzola. Al 68' ci pensa Big Rom a sbloccare il match: gran lavoro col corpo, supera Buongiorno e col sinistro batte Milinkovic. All'85' arriva il pari del Toro con Zapata che di testa batte Rui Patricio. I giallorossi non vanno oltre l'1-1. Giovedì la sfida contro il Genoa a Marassi.

Poche emozioni nel primo tempo: 0-0 all'intervallo — Mourinho stravolge il centrocampo e lascia fuori Aouar e Bove. Davanti Lukaku con alle sue spalle Dybala e El Shaarawy. La prima palla gol capita sulla testa di Zapata. Cross di Lazaro per il colombiano, è bravo Rui Patricio ad allungarsi e respingere. Risponde subito la Roma all'8'. Dybala lancia Lukaku che arriva al limite e calcia col sinistro: palla che sfiora il palo. Al 21' chance per Cristante. Il numero 4 raccoglie la sfera dopo un flipper in area, ma la sua conclusione al volo finisce alta. Al 30' la Roma reclama un penalty per un tocco col braccio di Lazaro, ma è attaccato al corpo. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0.

Zapata risponde a Lukaku: col Torino finisce 1-1 — La seconda frazione inizia senza cambi. Pronti e via, arriva la prima occasione per i giallorossi. Lukaku sgasa sulla sinistra, entra in area e serve Dybala. L'argentino viene anticipato da Rodriguez che evita un gol già fatto. Risponde il Torino al 50'. Zapata supera Llorente e calcia subito dal limite: Rui si accartoccia e blocca senza problemi. La Roma va a centimetri dal vantaggio al 58': cross di Spinazzola per Cristante che la sfiora con il tacco destro e colpisce il palo in pieno. Dieci minuti più tardi arriva il gol dell'1-0. Kristensen tocca il pallone per Lukaku che supera Buongiorno, si gira e con sinistro batte Milinkovic. Al 70' arriva il primo cambio per Mourinho: fuori El Shaarawy ed entra Zalewski. Brivido per la Roma all'82'. Cross di Schuurs, palla che attraversa tutta l'area di rigore e arriva a Karamoh che non è reattivo. Doccia fredda all'85': Zapata di testa trova il pari. Finisce 1-1: giovedì la sfida contro il Genoa.

Torino-Roma 1-1, il tabellino — TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (85' Pellegri), Tameze (76' Karamoh), Ilic, Lazaro; Seck (76' Sanabria), Radonijc (55' Vlasic); Zapata. A disposizione: Gemello, Brezzo, Sazonov, Antolini, N'Guessan, Soppy, Ricci, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (87' Belotti); Dybala, El Shaarawy (70' Zalewski), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata Assistenti: Preti-Mokhtar IV uomo: Giua Var: Di Paolo Avar: Paganessi

Marcatori: Lukaku 68' (R), Zapata 85' (T)

Ammoniti: Paredes (R), Kristensen (R)

