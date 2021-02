Zanotta (dt Dallas FC): “I rapporti con i Friedkin hanno favorito la trattativa Reynolds”

Andrè Zanotta, direttore tecnico del Dallas FC, ha svelato a tuttojuve.com alcuni retroscena dell’affare Roma-Reynolds, spiegando i motivi che hanno spinto la franchigia texana ad accettare l’offerta romanista:

Sui retroscena dell’affare

La trattativa per il suo trasferimento è stata da montagne russe. Siamo stati contattati da molti club europei e quasi tutti i migliori club italiani. La Roma è stata la prima a fare un’offerta formale, ma dopo pochi giorni le conversazioni con loro si sono raffreddate. Esattamente in questo momento si sono avvicinate Brugge e Juventus con le loro proposte, entrambe hanno avuto la possibilità di finalizzare l’accordo ma non è successo per motivi diversi.

Sull’intervento di Tiago Pinto

Nel momento in cui Tiago Pinto ha iniziato a lavorare per la Roma, la trattativa si è fatta più intensa e il giocatore ci ha detto che aveva voglia di andarci. C’è anche un ottimo rapporto tra i proprietari giallorossi e quelli del Dallas, questo ha sicuramente aiutato in fase di trattativa. Siamo molto felici di aver ceduto un nostro talento ad un club così storico e orgogliosi di vedere un altro dei nostri giocatori nostrani giocare in Serie A. Per noi l’offerta dell’AS Roma è stata migliore in tutti i termini”.

Sulle potenzialità di Reynolds

Sono convinto che Bryan farà bene in Italia. Ha la mentalità giusta, è molto concentrato e desideroso di continuare a migliorare per diventare un giocatore ancora più bravo. È un giocatore che ama il calcio e si diverte a giocare. La Roma ha fatto un grande acquisto.