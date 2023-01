Zano, lo streamer che combatte la depressione. Dybala da campione: “Ti sono vicino”

Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fermarsi, respirare e combattere le proprie battaglie. È quello che sta facendo Zano, all'anagrafe Cristiano Spadaccini, uno degli streamer più noti e importanti del panorama italiano. Su Twitch, infatti, conta più di 1,6 milioni di followers e ha firmato il record - ancora imbattuto - nel nostro paese di spettatori collegati contemporaneamente per una live: circa 160mila. Da settembre, però, 'ZanoXVII' non accende più la webcam per trasmettere i suoi gameplay di Fifa o Call of Duty. A spiegare la sua assenza è stato lui stesso in alcune stories su Instagram: "La motivazione è che sto soffrendo di depressione e ansia. Sono sotto antidepressivi e ansiolitici, sto cominciando questa cura e sarà un processo abbastanza lungo. È giusto rendervi partecipi. Piano piano andrà meglio e spero a breve di tornare in stream". Un mostro, quello della depressione, con cui anche il 26enne sta purtroppo facendo i conti. Di certo non è solo, visto che può contare sulla sua fan base, ovviamente i suoi cari, ma anche su Paulo Dybala. L'argentino, infatti, ascoltata e conosciuta la storia di Zano, si è subito mosso inviandogli un videomessaggio di affetto e invitandolo anche allo stadio. Cristiano è romano, ma soprattutto romanista. Parole più belle probabilmente non poteva riceverle: "Ciao Zano, come stai? So che quest'ultimo periodo non è stato facile, però volevo salutarti e starti vicino e dirti che ti aspetto allo stadio. Sei ospite mio, quando vuoi, per una partita della Roma. Un forte abbraccio", gli dice la Joya che di certo lo sta facendo esultare parecchio. "Grazie mille, ti amo", risponde lo streamer - che ha inciso anche alcuni brani - al settimo cielo per il video di Dybala. L'ennesima giocata da campione di Paulo.