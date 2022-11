Zaniolo: “Vittoria di carattere. Il derby vale tanto per i tifosi, daremo il 200%”

Il numero 22 giallorosso aggiunge: "Il gol all'Olimpico è una bellissima sensazione, serviva a me e alla squadra"

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 3-1 dalla Roma contro il Ludogorets. Queste sono le sue parole.

ZANIOLO A DAZN

Il gol all'Olimpico..."Bellissima sensazione, serviva a me e alla squadra. Vittoria di squadra, sporca e di carattere. Bisogna vincere anche queste partite. Oggi abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti per il passaggio del turno".

C’è più lucidità sotto porta... “Se sbagli magari è un problema più di precisione, sono periodi. Per me non era un problema. Oggi ho fatto gol, a Verona ho fatto gol".

Come l'hai pensato il gol?"Ho visto che erano due le soluzioni: facevo il pallonetto o la mettevo sotto le gambe e ho scelto la seconda perché era più sicuro. Serviva alla squadra e non potevo sbagliare davanti al portiere".

Questo secondo tempo quanta carica vi può dare per il derby?"Sappiamo quanto vale il derby, per noi e i tifosi, è uno scontro diretto. Se oggi abbiamo messo il 120%, al derby metteremo il 200%".

ZANIOLO A SKY

Menomale che non eri al 100%. Hai cambiato la partita. “Sapevamo che era difficile, loro sono attrezzati, con ottimi giocatori, Non potevamo fallire, abbiamo passato il turno con la nostra gente. Domenica un'altra battaglia da vincere, e noi vogliamo vincere”.

Differenza tra primo e secondo tempo? “Primo tempo difficile perché sono una buona squadra. Ci sta essere in giornata no ma l’importante è che tutti giochino per la Roma dando il 100%".

Ti senti tornato ad altissimi livelli? “Ho sempre detto che sono stato sfortunato anche prima di Verona. Ho sbagliato anch'io , sono stato poco lucido sotto porta. Se ci arrivi spesso però il gol arriva. Passare il turno è stato bello”.

Cosa ti aspetti da derby?“Il derby sarà difficile, sarà importante per noi e la città. Se oggi abbiamo messo il 100%, al derby metteremo il 200%, lo prometto”.

ZANIOLO A ROMATV+

"Non nego che ieri eravamo in forse sul fatto che potessi giocare o meno. Avevo preso una bella contusione dopo il Verona però poi in una partita così importante, il mister mi ha chiesto come stavo e io ho dato il 100% della mia disponibilità. Come faccio sempre. La Roma viene prima di tutto".

Secondo tempo per te molto bello, ma è stata una grande prestazione di squadra? "Si, siamo stati perfetti. Il primo tempo è stato abbastanza difficile, troppo racchiusi a loro bastava solo il pareggio mentre a noi serviva la vittoria. Poi il secondo tempo, abbiamo pensato nello spogliatoio a che cosa potevamo fare e ci siamo concentrati solamente sul risultato. Siamo rientrati in campo e l'abbiamo ribaltata".

Adesso la testa è al derby?"Si la partita di domenica sappiamo quanto vale. Posso solo promettere che se oggi abbiamo dato il 100% al derby daremo il 200%".