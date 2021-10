Zaniolo verso il forfait con il Napoli: possibile rientro col Milan

I medici vogliono essere cauti e frenano l'entusiasmo del giallorosso

Zaniolo va verso il forfait per la partita contro il Napoli. Il giallorosso si è infatti infortunato nella sfida con la Juventus e vorrebbe già essere a disposizione per la prossima partita di campionato contro i partenopei. Come riporta Sky Sport, però, i medici vogliono essere cauti sul suo rientro, visto che in questi giorni sta svolgendo delle terapie. Sarà più facile vederlo quindi in campo per la partita contro il Milan, dopo la trasferta col Cagliari.