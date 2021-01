Zaniolo vede il derby e torna sui social: “Uniti per una settimana da Roma” – FOTO

E il settimo giorno Nicolò tornò sui social. Per lanciare la sfida alla Lazio in vista della gara di venerdì. Dopo il silenzio durato qualche giorno, Zaniolo ha deciso di riattivare il suo account Instagram postando alcune storie con alcune foto di derby passati – compresa l’acrobazia di Totti in quello dell’11 gennaio 2015 – e un messaggio chiaro per caricare l’ambiente e specialmente i tifosi romanisti: “Tutti uniti per una settimana da Roma. Daje!“. Il talento romanista aveva deciso di disattivare momentaneamente i suoi profili dopo la bufera mediatica successiva alla fine della relazione con e l’inizio della frequentazione con Madalina Ghenea. Il calciatore però è rimasto sempre focalizzato sul suo ritorno in campo, dimostrandosi sempre vicinissimo ai compagni come testimonia la sua presenza all’Olimpico nella sfida pareggiata contro l’Inter. Un Nicolò Zaniolo che non vede l’ora di tornare in campo.