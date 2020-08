Zaniolo, vacanza finita. Nicolò torna dalla Sardegna, attesa per il tampone – FOTO

La Roma ha scoperto l’incubo Covid. Dopo i due casi in Primavera che hanno costretto il club a sospendere gli allenamenti della squadra di De Rossi e la positività di Antonio Mirante, ora a Trigoria si temono nuovi contagiati in rosa. Tra una settimana ci sarà il primo raduno della stagione e i giocatori hanno cominciato a rientrare dalle ferie. Attenzione massima per chi torna dalla Sardegna. Il numero più alto di contagi in questi giorni riguarda proprio i rientranti dall’isola sarda. Tutti e tre i casi registrati nella Roma erano stati proprio in Sardegna, meta scelta da diversi giocatori: Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Kolarov, Juan Jesus, Ibanez e Zaniolo. Quest’ultimo proprio questa mattina ha chiuso le proprie vacanze ed è di ritorno nella capitale dall’aeroporto di Olbia. Ad attenderlo a Fiumicino ci sarà il tampone obbligatorio (fatto ieri anche da Dzeko). La Roma spera di ricevere buone notizie.