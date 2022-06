Zaniolo, papà dolcissimo con il suo Tommaso: in vacanza con Sara in Sardegna

Anche il suo allenatore, José Mourinho, ha commentato il gossip di questi giorni ammettendo che sia troppo: "Si parla troppo di Zaniolo. Sarebbe meglio per lui, per noi e per il calcio italiano lasciarlo tranquillo". Nicolò Zaniolo, 22 anni, però sta continuato la sua vita. Al momento il single, da quanto riporta il settimanale Chi , è appena ha potuto ha raggiunto la Maddalena per stare con il figlio Tommaso, che si trovava in vacanza lì con la mamma, la nonna e lo zio. Il piccolo è nato il 23 luglio 2021 dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrota, i due sono stati insieme per circa due anni e quando si erano già lasciati hanno scoperto di star aspettando un bambino.