Zaniolo, un anno fa il primo infortunio al ginocchio: “Solo un brutto ricordo” – FOTO

Il 12 gennaio 2020, esattamente un anno fa, Zaniolo si rompeva per la prima volta il legamento crociato del ginocchio. L’attaccante della Roma, tornato attivo sui social, ha postato una foto di quel momento e ha commentato: “Solo un brutto ricordo”. A 365 giorni di distanza Zaniolo è ancora ai box, fermato dallo stesso infortunio accusato lo scorso settembre, ma sul ginocchio opposto (il sinistro). Il giocatore, che ha cominciato a correre a Trigoria, è sicuro di tornare in tempo per gli Europei della prossima estate, ma punta a rientrare in campo anche con la Roma per dare una mano nel rush finale del campionato. Per rivederlo con addosso la maglia giallorossa si dovrà aspettare ancora qualche mese.