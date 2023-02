Zaniolo, un addio nell’indifferenza: solo Volpato e Camara mettono like

Solo i like di Camara e Volpato, nessun messaggio di auguri e l’indifferenza sui social. L’addio di Zaniolo alla Roma con tanto di video su Instagram non ha generato alcuna emozione nella squadra che nelle ultime settimane aveva preso le distanze dai comportamenti di Nicolò. Più di un senatore si è mostrato irritato. Non solo per il rifiuto alla convocazione ma anche per le tante parole dette dal calciatore in questo ultimo mese nello spogliatoio. Zaniolo si vedeva come un top, con la Roma che gli stava stretta. La realtà del mercato ha detto ben altro. Le parole di ringraziamento (e mai di scuse) dell’ormai ex giallorosso pochi minuti dopo aver firmato col Galatasaray hanno generato al contrario una serie di insulti e critiche da parte dei tifosi. Tra i “cuoricini” come detto sono presenti solo due tesserati oltre a due grandi ex come De Rossi e Dzeko. Indifferenza totale anche da parte di Mourinho e della società che ieri ha certificato la sua cessione con due righe secche.