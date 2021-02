Zaniolo: “Tra un mese tornerò in campo. Con me al derby non sarebbe cambiato nulla”

Interessanti dichiarazioni di Nicolò Zaniolo su “Clubhouse”, il social network che negli ultimi tempi sta facendo registrare grandi numeri. Il centrocampista della Roma è sbarcato nei giorni scorsi sulla piattaforma e nella serata di oggi è intervenuto in una “Room” insieme a Gaspare Galasso, Damiano “Er Faina” e l’attore Ciro Petrone. Queste le parole del numero 22:

Ti vedresti bene in Premier League?

È bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A.

Quando tornerai in campo?

Sto correndo da due o tre giorni, tra un mesetto dovrei tornare in campo. Ad aprile a pieno regime.

Chi è il difensore più forte che hai incontrato?

Skriniar. E’ forte, veloce e ha tempismo.

Con te in campo nel derby sarebbe cambiato qualcosa?

No, un giocatore non cambia la squadra. Potevo essere un’arma in più. Io da solo non posso fare nulla, è la squadra che aiuta il giocatore. Abbiamo perso 3-0, se ci fossi stato io non sarebbe finita 5-3. Però, più elementi ci sono e meglio è. In alcune partite si sbaglia: al derby ha sbagliato Ibanez, ma come è capitato a lui può capitare ad altri.

I tuoi gol più importanti?

Quelli segnati al Porto.

Ti trovi meglio con Mayoral o con Dzeko?

Con Mayoral non ci ho ancora giocato, ma Dzeko è forte forte.