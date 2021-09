Zaniolo torna sui social e fa festa con Abraham: “Stremati ma felici” – FOTO

Il talento giallorosso riappare su Instagram in uno scatto dallo stadio Olimpico insieme al match winner

Sorpresa in campo, sorpresa fuori. Nicolò Zaniolo dopo esser stato schierato da Mourinho dal 1' in Roma-Udinese quando alla vigilia si credeva potesse prendersi un turno di riposo, è tornato sui social. A dimostrarlo una foto insieme a Tammy Abraham dallo spogliatoio dell'Olimpico dopo il successo per 1-0 sui friulani: "Stremati ma felici - il suo commento - Grandi ragazzi, tre punti fondamentali. A domenica...". L'appuntamento è per tutti al derby contro la Lazio, una partita sentitissima da tutta la tifoseria e da lui in primis, che in passato spesso ha avuto battibecchi via social contro i "cugini". E anche mamma Francesca è stata vittima di pesanti insulti che non hanno fatto altro che aumentare il suo desiderio di rivalsa. Se la sua rinascita passerà proprio dal derby, sarà solo il tempo a dirlo.