Zaniolo torna al gol e “abbraccia” i tifosi, papà Igor: “La tua gente ti ama”

Nicolò ha segnato ieri il secondo gol stagionale e si è mostrato in grande forma

Le braccia larghe, quasi a voler abbracciare tutta la tribuna. Il gol contro lo Zorya per Zaniolo è stato una liberazione. E su Instagram l'ha applaudito anche papà Igor, con un messaggio tutto romanista: "Prenditi l'abbraccio della tua gente che tanto ti ama". Il prossimo passo è tornare in gol anche in campionato. Un gol che manca dal 2020. La speranza è che possa riuscirci già domenica contro il Torino. Da verificare le sue condizioni, dopo che è uscito dal campo ieri con un fastidio al polpaccio.