Zaniolo torna “a casa”: visita al centro sportivo della Virtus Entella – FOTO

"Certi amori non finiscono", ha scritto la società che ora milita in Serie C

Citano Venditti, forse per farlo sentire più vicino a Roma, la sua seconda casa. Ma alla Virtus Entella sanno che per Nicolò Zaniolo la loro società avrà sempre un posto speciale nel cuore. Per questo in occasione della visita di oggi dell'attaccante giallorosso hanno scritto sui social: "Certi amori non finiscono. Visita speciale oggi in Colmata, è sempre bello vederti Nico". Zaniolo è tornato a La Spezia per trascorrere i giorni di riposo concessi da Mourinho. Da lunedì sarà di nuovo a Trigoria per preparare la sfida importantissima contro la Juventus. Anche per lui, che proprio contro i bianconeri ha cominciato il suo calvario, è una partita che conta più delle altre.