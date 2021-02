La Roma supporta la campagna di MABASTA, il Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti. Oggi, in occasione della prima Giornata Nazionale sport vs bullismo, è stato lanciato un video messaggio di sostegno all’iniziativa. Testimonial speciale è Nicolò Zaniolo: “Usa la rete per fare gol, non per offendere. Sport batte bullismo mille a zero” il suo messaggio registrato a Trigoria.