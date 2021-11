Zaniolo: “Tanta pressione su di me. Con Mourinho imparo, ho accettato le panchine”

Le parole al termine di Roma-Zorya:

Nicolò Zaniolo torna al gol contro lo Zorya e confeziona anche l'assist per Abraham. Al termine del match, chiuso 4-0 per i giallorossi, ha raccontato le sue sensazioni.

E' stata una grande serata per te... Più che per me per la squadra una vittoria importante, il turno non era facile passarlo vista la situazione. Ora siamo certi di passarlo, l'importante è questo.