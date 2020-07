Zaniolo sulla nuova maglia: “È come quando ti innamori e ti piace farti vedere con lei, la amo”

Zaniolo e Pellegrini sono i testimonial della nuova maglia home targata Nike per la stagione 2020-2021. La Roma e Nicolò hanno postato un commento sul kit dell’anno prossimo: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”.

Un messaggio che farà sicuramente piacere ai tifosi della Roma dopo le polemiche degli ultimi giorni. Pellegrini invece ha detto: “Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi”. La nuova maglia è stata ufficializzata stamattina ed è già in vendita nei Roma store della capitale e sul sito del club.